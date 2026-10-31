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Canik BİLSEM öğrencisinin kokarca projesi Gaziantep'te Türk Dünyası ikincisi oldu

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Canik BİLSEM öğrencisi Ela Aynur Güngör'ün kahverengi kokarca projesi, Gaziantep'teki 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde ikinci oldu. Proje, Karadeniz'de fındık üretimini tehdit eden zararlıyla kimyasal ilaç kullanmadan mücadeleyi hedefliyor.

Samsun'da Canik Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ela Aynur Güngör'ün kahverengi kokarca böceğiyle mücadele amacıyla geliştirdiği proje, Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde ikinci oldu.

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26-28 Ekim tarihlerinde Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğe 22 ülkeden çok sayıda proje katıldı.

Canik BİLSEM Türkçe öğretmeni Fatih Bilgin danışmanlığında Güngör tarafından hazırlanan "Arduino Destekli Kahverengi Kokarca Böceği Tuzağı" projesi, serbest kategoride Türk Dünyası ikinciliğini elde etti.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarcayla mücadeleyi amaçlayan projede, kimyasal ilaç kullanılmadan zararlının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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