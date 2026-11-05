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Canik Belediyesi sağanak nedeniyle mazgal temizliği çalışmasını sürdürüyor

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Canik Belediyesi sağanak nedeniyle mazgal temizliği çalışmasını sürdürüyor
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Canik Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle sorun oluşmaması için sokaklardaki mazgalları temizliyor. Vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 444 55 90 numaralı Canik Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden ekiplere 7/24 ulaşabileceği kaydedildi.

Canik Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle sorun oluşmaması amacıyla mazgal temizliği çalışması gerçekleştiriyor.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle ekipler sahada çalışmayı sürdürüyor.

Belediye ekipleri, sağanak nedeniyle sorun oluşmaması için sokaklarda bulunan mazgalları temizliyor.

Açıklamada, vatandaşların olumsuz durumla karşılaşmaları halinde 444 55 90 numaralı Canik Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden ekiplere 7/24 ulaşabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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