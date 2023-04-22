Canan Kaftancıoğlu: Yasak Olduğunu Bile Bile Erdoğan Posterini Devlet İndirmiyorsa Biz de Asarız Dedik ve Astık

İstanbul’da, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asıldığı tarihi surlara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun posteri de asıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Devleti yönetenler yasak olduğunu bile bile o posteri uyarmamıza rağmen indiremiyorlarsa eğer biz de asarız dedik ve astık" dedi.

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asıldığı tarihi surlara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri de asıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Devleti yönetenler yasak olduğunu bile bile o posteri uyarmamıza rağmen indiremiyorlarsa eğer biz de asarız dedik ve astık" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birkaç gün önce İstanbul'daki tarihi surlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asıldığını açıklamış ve Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs'tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz."

"MÜTEKABİLİYET DENİYOR BUNA"

Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Hüseyin Karagöz, bugün; CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterinin de tarihi surlara asıldığını gösteren bir videoyu "Hımmm" notuyla paylaştı.

Bu paylaşımı alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise paylaşımında "Bence de hımmm! Mütekabiliyet deniyor buna.. Devleti yönetenler yasak olduğunu bile bile o posteri uyarmamıza rağmen indiremiyorlarsa eğer (yasa indirmeyi emrediyor) biz de asarız dedik ve astık. (Birini indiremediler şimdi görevlerini yaparlar ve tamamını indirirler belki) ya da kendileri bilir. Hodri meydan!"