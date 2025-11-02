Haberler

Canan Göçmen, Depremlerden Etkilenen Kedilere Destek Oluyor

Güncelleme:
Hatay'da depremlerden etkilenen Canan Göçmen, sahipsiz kedilerin bakımını üstleniyor. Eşinin desteğiyle sokak kedilerine mama ve su sağlıyor, hayvanseverlerden de yardımcı olmalarını istiyor.

Depremlerden etkilenen Hatay'da iki çocuk annesi Canan Göçmen, çok sayıda sahipsiz kedinin bakımını üstleniyor.

Göçmen'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Odabaşı Mahallesi'ndeki evi ve eşinin işlettiği market yıkıldı.

Afetin ardından yaklaşık 6 ay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Göçmen, daha sonra ailesiyle yeniden memleketine döndü.

Bir süre çadırda kalan ardından da kayınvalidesinin evine yerleşen Göçmen, bu süreçte yıkıntılar arasında görme engelli bir kedi buldu.

Göçmen, sahiplendiği ve "Bayram" ismini verdiği kediye bakmasının yanı sıra veteriner kontrollerini de yaptırdı.

Engelli kedinin ardından Göçmen, afet nedeniyle sahipsiz kalan diğer kedilere de mama ve su desteğinde bulunmaya başladı.

Göçmen, bir tesisatçıda çalışan eşinin desteğiyle sahipsiz kedilerin beslenmesinden veteriner kontrolüne kadar her şeyiyle ilgileniyor.

Sosyal medyadan çağrıda bulunduğu hayvanseverlerin de katkısıyla Göçmen, çok sayıda sahipsiz kediye kucak açıyor.

"Onların yanında olmaya devam edeceğim"

Ev hanımı Canan Göçmen (38), AA muhabirine, sahipsiz kedilere desteğinin 6 Şubat'taki afetin ardından daha da arttığını söyledi.

Çocuklarını okula bıraktıktan sonra sokaklarda dolaşarak sahipsiz hayvanlar için mama ve su bıraktığını anlatan Göçmen, sağlık sorunu yaşayanları da veterinere götürdüğünü belirtti.

Göçmen, sokaktakilerin yanı sıra evinin bahçesinde de düzenli olarak beslediği ve her birine isim verdiği 30 kadar kedisinin bulunduğunu dile getirdi.

Şu ana kadar düzenli olarak baktığı 10 kediyi de sahiplendirdiğini anlatan Göçmen, "Sahiplendirmeyi çok istiyorum çünkü gerçekten bir eve, sevgiye ve sevilmeye ihtiyaçları var." dedi.

Göçmen, kendi imkanlarının yanı sıra daha çok kediye yardımcı olabilmek amacıyla açtığı "canlarinmamasi" adlı sosyal medya hesabı üzerinden de yaptığı çağrılarla hayvanseverlerden mama desteği aldığını söyledi.

Gücü ve imkanı yettiğince kedilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Göçmen, şunları kaydetti:

"Ben olmasam bu kadar kedi ne olurdu diye düşünüyorum, yaralılar özellikle... Hayata döndürdüklerimizi gördüğümüz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki. Ben olduğum sürece onların yanında olmaya devam edeceğim. Cennet kapısı bana açılsın diye değil de ben onlara burada o cenneti yaşatmak için uğraşıyorum."

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
