Haberler

Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümü Kahramankazan'da kutlanıyor

Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümü Kahramankazan'da kutlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen ile ilgililer katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle başlayan programda Çanakkale Zaferi'ni konu alan oratoryo sahnelendi, şiirler okundu, Kafkas bölgesi halkoyunları gösterisi sunuldu.

Programın sonunda ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen resim, şiir, hikaye konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şehit Ömer Takdemir Ortaokulu tarafından düzenlenen programda öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan gösteriler sunuldu.

Programın sonunda davetliler, Kahramankazan 15 Temmuz Gazi ve Şehit Yakınları Derneği ile Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği kağıt, rölyef, hat sanatı, tezhip ve ebru sergisini gezdi.

Kaymakam Yılmaz, gençlere seslenerek, "Kaleminiz kılıcınızdan keskin olacak. Bilimle ve teknoloji ile büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız. Ne kadar iyi yetişirseniz geleceğimiz de o kadar güvende olacaktır. Onun için sizlere büyük görevler düşmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım

Çin'i harekete geçiren fotoğraf
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti

Gökyüzünde duygulandıran anlar! Bir hikaye bitti, diğeri başladı
Allah ıslah etsin! Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın

Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın
Pakistan'da polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis öldü

Polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis öldü