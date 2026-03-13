Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümü Kahramankazan'da kutlanıyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen ile ilgililer katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle başlayan programda Çanakkale Zaferi'ni konu alan oratoryo sahnelendi, şiirler okundu, Kafkas bölgesi halkoyunları gösterisi sunuldu.

Programın sonunda ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen resim, şiir, hikaye konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şehit Ömer Takdemir Ortaokulu tarafından düzenlenen programda öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan gösteriler sunuldu.

Programın sonunda davetliler, Kahramankazan 15 Temmuz Gazi ve Şehit Yakınları Derneği ile Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği kağıt, rölyef, hat sanatı, tezhip ve ebru sergisini gezdi.

Kaymakam Yılmaz, gençlere seslenerek, "Kaleminiz kılıcınızdan keskin olacak. Bilimle ve teknoloji ile büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız. Ne kadar iyi yetişirseniz geleceğimiz de o kadar güvende olacaktır. Onun için sizlere büyük görevler düşmektedir." dedi.