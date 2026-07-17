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Çanakkale'de Dere Yatağına Devrilen Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Dere Yatağına Devrilen Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü Burak Kocakaya ve Şerife Demiral hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada sürücü Burak Kocakaya (32) ile yanındaki Şerife Demiral (32), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yenice ve Balıkesir'in Balya ilçesi arasındaki Gümüşler Deresi yakınlarında meydana geldi. Burak Kocakaya yönetimindeki 17 AHP 337 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Şerife Demiral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Kocakaya, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burak Kocakaya, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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