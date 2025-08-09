Çanakkale Yangınında Hayvan Kaybı: 'Geriye Sadece 3 Tavuk Kaldı'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, fakat bir vatandaş yangında hayvanlarının büyük kısmını kaybettiğini açıkladı. Yangında, tavuğun sadece üçü kurtulabildi.

'YANGINDA GERİYE 3 TAVUĞUM KALMIŞ'

Çanakkale'deki orman yangını ikinci gününde; yanan alanlar ve evler havadan görüntülendi (3)

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkıp, Sacaklı köyüne sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Sacaklı köyünde oturan ve evinin bir bölümü yanan Birgül Civir, "Çok sayıda tavuğum vardı. Yangından geriye 3 tane kalmış. Akşam gelince görmemiştim, gündüz geldiğimde kurtulan tavukları gördüm" dedi. Civir dumandan etkilenen tavukları için yardım isterken, ekipler tavuklara su içirdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama

Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.