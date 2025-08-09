Çanakkale Yangınında Hayvan Kaybı: 'Geriye Sadece 3 Tavuk Kaldı'
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, fakat bir vatandaş yangında hayvanlarının büyük kısmını kaybettiğini açıkladı. Yangında, tavuğun sadece üçü kurtulabildi.
'YANGINDA GERİYE 3 TAVUĞUM KALMIŞ'
Çanakkale'deki orman yangını ikinci gününde; yanan alanlar ve evler havadan görüntülendi (3)
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkıp, Sacaklı köyüne sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Sacaklı köyünde oturan ve evinin bir bölümü yanan Birgül Civir, "Çok sayıda tavuğum vardı. Yangından geriye 3 tane kalmış. Akşam gelince görmemiştim, gündüz geldiğimde kurtulan tavukları gördüm" dedi. Civir dumandan etkilenen tavukları için yardım isterken, ekipler tavuklara su içirdi.
