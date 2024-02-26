Çanakkale Vergi Dairesi Müdürlüğü Çalışanları Kaymakamı Ziyaret Etti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanları, Kaymakam Bekir Abacı'yı ziyaret etti.

Gelibolu Vergi Dairesi Müdürü Erdal Çetintaş ve kurum çalışanları, Vergi Haftası dolayısıyla Kaymakam Bekir Abacı'yı makamında ziyaret ederek, günün önemine binaen değerlendirmede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abacı, özveriyle çalışan personellerin Vergi Haftası'nı kutlayarak, başarılar diledi.