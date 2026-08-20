Çanakkale Valisi Toraman, Tuğamiral Orak'ı Kabul Etti
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak'ı makamında kabul etti. Vali Toraman, yeni görevinde başarılar dileyerek Orak'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak'ı kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Toraman, yeni göreve başlayan Tuğamiral Orak'ı makamında ağırladı.
Vali Toraman, Tuğamiral Orak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA