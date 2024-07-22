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Elazığ Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti

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Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliğine atanan Ömer Toraman, göreve başlamasının ardından ilk olarak Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliğine atanan Ömer Toraman, göreve başlamasının ardından ilk olarak Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

Vali Toraman, valilikteki kabullerin ardından Tarihi Yarımada'ya geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Vali Ömer Toraman, şehitler için dua okudu, temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

Vali Toraman'a Başkan Kaşdemir'in yanı sıra Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek eşlik etti.

Toraman, ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale muharebelerinin kahramanlarını ziyaret ederek, Fatiha okuduk. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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