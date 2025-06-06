Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Emniyet Personeliyle Bayramlaştı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Emniyet Personeliyle Bayramlaştı
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik uygulama noktasında görev yapan emniyet personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

ÇANAKKALE Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı nedeniyle uygulama noktasında görev yapan emniyet personeliyle bayramlaştı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı nedeniyle Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde trafik uygulama noktasındaki emniyet personeliyle bayramlaştı. Vali Toraman'a, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutan Vekili Yüzbaşı Derya Kara Eldemir eşlik etti. Sırayla emniyet personeliyle bayramlaşan Toraman, ardından uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlar bayramlaşarak, trafik kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

'ÖNEMLİ BİR KAZAMIZ YOK'

Arife günü de dahil olmak üzere şu ana kadar personellerin sahada görevlerinin başında olduğunu söyleyen Vali Toraman, "Önemli bir kazamız yok. Ümit ediyoruz önümüzdeki günlerde de kazasız bir bayram geçiririz. Özellikle trafik ekiplerimiz yollarda, sahada görünür olmak için özel gayret sarf ediyorlar. Vatandaşlarımıza trafik kurallarını hatırlatmak, onların kurallara uyması için bilgilendirilmesi için gayret gösteriyorlar. Seyahat eden vatandaşlarımızla konuştuğumuzda trafikle ilgili herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ifade ettiler. Bu da memnuniyet verici. İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız sorumluluk sahalarında görev başında. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyorlar. Çanakkale'de toplam 2 bin 100 kolluk personeliyle bu bayramı vatandaşlarımızın huzur içinde geçirmesi için vazife başında geçiriyor olacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız özellikle trafikte seyrederken trafik kemerlerini takmaları, trafikte seyir halindeyken cep telefonu gibi dikkatini dağıtıcı unsurlardan uzak durmaları. Bir de hız sınırlarına riayet etmelerini istirham ediyoruz. Çünkü kazaların büyük çoğunluğunun bu kuralların ihlalinden kaynaklandığını biliyoruz. Sağlık içeresinde, huzur içeresinde kazasız belasız bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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