Çanakkale Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Edirne'de Defnedildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere'nin cenazeleri Edirne'de toprağa verildi. Aileleri ve sevenleri cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden ikisinin cenazesi Edirne'de toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere'nin (29) cenazeleri otopsinin ardından Yenice Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak Edirne'deki Eski Cami'ye getirildi.

Oluçay'ın annesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Oluçay ve babası İlter Oluçay ile Yılmazdere'nin ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Yakınları tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığına defnedildi.

Törene İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
