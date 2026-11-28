Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, görevli personel hakkındaki "usulsüzlük" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Alan Başkanlığı personeli hakkında kamuoyuna yansıyan çeşitli iddialarla ilgili olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla başkanlık bünyesinde teftiş incelemesinin talep edildiğinin, müfettişlerce bahse konu iddialara ilişkin inceleme ve soruşturma yürütüldüğünün vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu iddialar dikkatle ve titizlikle takip edilmekte hem adli hem de idari süreçlerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması önemsenmektedir. Bu süreçlerde hiçbir hususun göz ardı edilmemesi, tüm iddiaların ilgili mercilerce objektif ve kapsamlı biçimde değerlendirilmesi temel beklentimiz olup kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması da önceliğimizdir. Devam eden adli ve idari süreçlerin sonuçları, soruşturmanın gizliliği ve ilgili kişilerin hukuki hakları gözetilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: AA