Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 9'uncu yılında, Çanakkale Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Şehitler Abidesi'nde düzenlenen program, Vali Ömer Toraman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda daha sonra protokol üyelerince sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı.

Tören, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Programa, 2. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan ziyaretçiler de otobüslerle geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ni ve şehitlikleri dolaştı.