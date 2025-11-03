Haberler

Çanakkale Savaşları'nın 111. Yılında Şehitler Anıldı

3 Kasım 1914 tarihinde İngiliz ve Fransız donanmalarının boğazı bombalamasıyla şehit düşen 5 subay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene Çanakkale Vali Yardımcısı ve askeri yetkililerin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri de katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, dua ve karanfil bırakma ile sona erdi. İsmail Kaşdemir, kahramanların unutulmayacaklarını vurguladı.

ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombalaması sırasında şehit olan 5 subay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Seddülbahir Kalesi'ndeki anma törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Aydın Abak, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yabancı ülke temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından İlk Şehitler Kabristanı'nda karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.

'O BÜYÜK İNSANLAR ASLA UNUTULMAYACAKLAR'

Programda konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün çok anlamlı bir günde bu tarihi mekanda bir araya geldik. Bundan 111 yıl evvel bu topraklarda Çanakkale'ye geçilmez yapmak için Anadolu'nun değişik köşelerinden buraya gelmiş vatan evlatlarının toprağa düştüğü ve hemen yanımızda bulunan bu selvi ağacının kenarında ebedi uykularına uyduğu yerdeyiz. O büyük kahramanlar her türlü anma törenini, her türlü övgüyü, her türlü güzel sözü hak ediyorlar. Biz onlar için ne yapsak, hangi çalışmayı yapsak, hangi töreni icra etsek onların haklarını ödeyemeyiz. Onlara olan borçlarımızı ödeyemeyiz. Ama burada onları çok sevdiğimizi, onları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek adına hep beraber işimizi, gücümüzü, evimizi, ailemizi bırakıp buraya geldik. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o büyük insanlar asla unutulmayacaklar. Onlar bu topraklara dimdik durdular ve canlarını ortaya koydular. Onların tek amacı vardı, tek isteği vardı, tek ideali vardı; vatan sağ olsun. Vatan sağ oldu ama vatanın sağ olan evlatları olarak bizler onları unutmayacağımızda her zaman ortaya koyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
