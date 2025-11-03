Haberler

Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

Güncelleme:
Çanakkale Deniz Savaşı'ndan önce 3 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı girişine gelen İngiliz ve Fransız gemilerinden açılan ateş sonucu şehit olan 5 subay ve 81 er, törenle anıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 18 Mart 1915'teki Deniz Savaşı'ndan 4,5 ay önce yaşanan olayda şehit düşen askerler için Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nin girişinde yer alan İlk Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi, anıta karanfil bırakıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, 111 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez yapmak için Anadolu'nun değişik köşelerinden buraya gelen vatan evlatlarının toprağa düştüğü alanda bir araya geldiklerini söyledi.

O kahramanların buradaki selvi ağacının kenarında ebedi uykularına yattığını belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"O büyük kahramanlar her türlü anma törenini, her türlü övgüyü, her türlü güzel sözü hak ediyorlar. Biz onlar için ne yapsak, hangi çalışmayı yapsak, hangi töreni icra etsek onların haklarını ödeyemeyiz. Onlara olan borçlarımızı ödeyemeyiz. Ama burada onları çok sevdiğimizi, onları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek adına hep beraber işimizi, gücümüzü, evimizi, ailemizi bırakıp buraya geldik. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o büyük insanlar asla unutulmayacaklar."

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Aydın Abak, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope, yabancı ülke temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
