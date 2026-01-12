Haberler

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sındırgı'da ziyaretçilerini ağırladı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sındırgı'da ziyaretçilerini ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2 gün boyunca yoğun ilgi gördü. Mobil müze, vatandaşlara savaşın tarihini ve önemini aktarmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Sındırgı ilçesindeki konuşlandırıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 2 gün boyunca kalan mobil müze, yoğun ilgi gördü.

Müzeyi, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Proje Koordinatörü Engin Karataş, AA muhabirine, Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşların ayağına bu hizmeti götürerek tarihi bilincini diri tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Müze içinde 7 ayrı vitrinin bulunduğunu belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Vitrinlerimizde Çanakkale Savaşları kronolojik bir sırayla anlatılmaktadır. Savaşın başlangıcından Türk ve düşman askerlerine, deniz savaşlarından kara savaşlarına kadar geniş bir süreci aktarıyoruz. Savaş eserleri, belgeseller ve müzikle sağlanan anlam bütünlüğüyle ziyaretçilerimize adeta Çanakkale'deymiş hissiyatı verilmeye çalışılıyor. Gösterilen ilgiden dolayı Sındırgı halkına teşekkür ediyoruz."

Müzeyi ziyaret eden Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Bekir Demirkol da tarihlerini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesini öğrenme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

İçerisinde savaş dönemine ait objelerin yer aldığı mobil müze, Sındırgı'daki programının ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi

''Onlar da gelecek'' diyerek transferde büyük müjdeyi verdi
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi

''Onlar da gelecek'' diyerek transferde büyük müjdeyi verdi
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor
Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş

Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş