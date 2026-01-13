Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaşdemir, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Başkan Kaşdemir, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatan" fotoğrafını beğenen Kaşdemir, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun çektiği "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirdiği oylamanın ardından yaptığı açıklamada, seçkide yer alan fotoğrafların her birini çok beğendiğini belirterek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.