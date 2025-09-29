Çanakkale Savaşı'nın Önemi Kazakistan'da Tanıtıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale 1915" adlı eserin Kazakça, Kırgızca ve Özbekçeye çevirileri tanıtıldı.

Vahdettin Engin ve Muzaffer Albayrak'ın kaleme aldığı Çanakkale Savaşları'nın önemini anlatan "Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale 1915" adlı eser, Türk Akademisi tarafından Kazakça, Kırgızca ve Özbekçeye çevrilerek yayımlandı.

Yayımlanan eserler, Astana'daki Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi'nde düzenlenen bilimsel seminerde tanıtıldı.

Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ardak Beysenbay ve Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Ashat Kesikbayev'in yanı sıra Astana'daki Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan Büyükelçiliklerinden diplomatlar ile bilim camiası ve üniversite öğrencilerinin katıldığı seminerde kitabın içeriğine vurgu yapıldı.

Kesikbayev, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nın Türk dünyası için tarihi önemine dikkati çekti.

Çanakkale Zaferi'nin sadece askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda Türk halkının bağımsızlığına olan özleminin sembolü olduğunu aktaran Kesikbayev, "Çanakkale Savaşları, Osmanlı halkının zor bir dönemde birlik ve dirayet gösterdiği dönüm noktası olmuştur. Çanakkale Zaferi olmasaydı, bugün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden ve güçlü bir Türk dünyasından söz edemezdik. Bu nedenle Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarını gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir." ifadelerini kullandı.

Kesikbayev, söz konusu çevirilerin sadece kitabın içeriğinin aktarımı değil aynı zamanda Çanakkale destanını Türk halkının genç nesline tanıtma çabası olduğunu vurguladı.

Seminer katılımcıların Çanakkale Savaşları'nın önemine ilişkin sunumlarıyla sona erdi.