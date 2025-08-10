Çanakkale Orman Yangınlarına Müdahale Eden İtfaiye Ekipleri İstanbul'a Döndü

Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale için iki gün önce desteğe giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, İstanbul'a döndü.

İstanbul'daki çeşitli ilçe itfaiye istasyonlarından yangına müdahale için Çanakkale'ye giden ekipler, çalışmaların sona ermesinin ardından dönüş yaptı. Silivri İtfaiye İstasyonu'na gelen ekiplere, Başçavuş Ahmet Ulusoy tarafından çiçek takdim edildi.