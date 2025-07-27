Çanakkale'nin Gelibolu'unda Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu'unda Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelibolu ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Ocaklı ile Güneyli köyü yolu üzerindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alınıp söndürdü.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada

5 gündür yanan kentimizde yerleşim yerleri bir bir boşaltılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen açıklandı! Galatasaray'da Berat Luş ile yollar ayrıldı

Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.