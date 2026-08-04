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Ezine'de Orman Yangınına Müdahale

Ezine'de Orman Yangınına Müdahale
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA
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