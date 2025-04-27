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Çanakkale'nin Çan İlçesinde Geleneksel Köy Hayrı Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Çan İlçesinde Geleneksel Köy Hayrı Gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Çaltıkara köyünde düzenlenen hayır etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından yapılan ikramlarla sürdü. Yaklaşık 2 bin kişiye keşkek dağıtıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde köy hayırlarının ilki Çaltıkara köyünde yapıldı.

Hayır kapsamında köy camisinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Mevlid-i Şerif okundu.

Yapılan duanın ve kılınan öğle namazının ardından köy okulunun bahçesinde yaklaşık 2 bin kişiye keşkek ikram edildi.

Köy muhtarı İzzet Kaya, köy hayrı için 25 kazan keşkek pişirdiklerini belirterek, hayra katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Hayra, Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, MHP İlçe Başkanı Mesut Ergin, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Türker, Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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