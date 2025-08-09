Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Zirai Yangın Söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Babadere köyündeki zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Babadere köyündeki tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alıp söndürdü.

Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı ekibince Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
