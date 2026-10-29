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Çanakkale Kordon Boyu'nda denizde bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildi

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Çanakkale Kordon Boyu'nda denizde bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildi
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Çanakkale Kordon Boyu'nda fenerin önünde denizde hareketsiz duran kişiyi görenler polise bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan erkek cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu.

Kordon Boyu'nda bulunan Koltuk Barınağı mevkisindeki fenerin önünde denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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