Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Masallarla Büyüyorum Projesi

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Masallarla Büyüyorum Projesi" hayata geçirildi.

Türk masallarının yeniden canlandırılması, milli, manevi ve kültürel değerlere ait masalların anlatılması, sözlü kültürel değerlerin etkili eğitim ve iletişim aracı olarak sürdürülebilmesi amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Masallarla Büyüyorum Projesi" hazırlandı.

Projenin açılış toplantısı Milli Eğitim Müdürü Ferhan Yılmaz, Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Berna Aras, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

AR-GE Birimi öğretmeni Yonca İnce koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Masal Odasında anaokulu ve ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine okul öncesi öğretmeni Buçak Balcı İznik tarafından masal anlatımı etkinlikleri yapıldı.

Masal etkinliğinin ardından merkezin sinema salonunda Çanakkale'nin tanıtımını konu alan çizgi film gösterimi gerçekleştirildi.