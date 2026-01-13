Haberler

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Esirgemez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Esirgemez, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, AA'nın 2025 yılına damgasını vuran fotoğraflarını oyladı. Yarışmada toplam 6 kategorideki 112 fotoğraf incelendi. Oylama 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esirgemez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaret ettiği AA Çanakkale İl Temsilciliği'nde, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Esirgemez, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini tercih etti.

Esirgemez, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu

Emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği tazminat

İmamoğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek: Rakam da netleşti
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu

Emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev markası krize yenik düşüp iflas bayrağını çekti