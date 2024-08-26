Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kenan Kurt görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevine atanan Kenan Kurt için İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, emniyet yetkilileri katıldı.

Kenan Kurt daha sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ve şehitlikleri ziyaret etti.

Kurt, son olarak Erzincan Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.