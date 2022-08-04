Çanakkale haberleri | Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı Edinilen Çanakkale gelişmesine göre UKRAYNA'nın Odessa Limanı'ndan tahıl sevkiyat anlaşması kapsamında Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan Sierre Leone bayraklı 'Razoni' adlı gemi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. UKRAYNA'nın Odessa Limanı'ndan tahıl sevkiyat anlaşması kapsamında Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan Sierre Leone bayraklı 'Razoni' adlı gemi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişini 1,5 saatte tamamlayarak Ege Denizi'ne açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında, 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gitmek için yola çıkan Sierre Leone bayraklı, 27 bin ton mısır yüklü 'Razoni' isimli gemi, Çanakkale'ye ulaştı. Saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 186 metre uzunluğundaki gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğazın en dar noktası olan Nara Burnu önlerinden geçti. Ortalama 26 knot hızla ilerleyen geminin 61 kilometrelik boğaz geçişini 1,5 saatte tamamlayarak, Ege Denizi'ne açılması bekleniyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Orhan Aktuğ Çanakkale Boğazı Çanakkale Ukrayna Lübnan Güncel Haberler

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