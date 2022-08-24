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Çanakkale haberi! Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (2)

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Çanakkale haberi! Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (2)

Çanakkale haberler... EZİNE'DE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDUÇanakkale'de beklenen yağış Ezine ilçesinde etkili oldu.

EZİNE'DE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Çanakkale'de beklenen yağış Ezine ilçesinde etkili oldu. İlçede saat 16.00 sıralarında fırtınayla birlikte yağmur başladı. Yağmurun ardından da dolu yağdı. Camlara vuran dolu taneleri evlerinde oturan vatandaşları korkuttu. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Küçük Sanayi Sitesi'nde de sokaklar suyla doldu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Ezine Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesini sağladı. Kırılan ağaç dalları da yine ekipler tarafından toplandı. Burak GEZEN- Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel

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