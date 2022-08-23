Fırtına evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi Çanakkale'nin Çan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına dolayısıyla bir evin çatısı uçtu, çok sayıda da ağaç devrildi.

Fırtına evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına dolayısıyla bir evin çatısı uçtu, çok sayıda da ağaç devrildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok iş yerinde su basması sonucu maddi hasar meydana geldi. Etkili olan fırtına sonucunda bir evin çatısı uçtu ve ilçe merkezinde birçok ağaç devrildi. Yağış sonrası Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Çan Belediyesi ekipleri tarafından hasar gören işyerlerine hasar tespit raporu tutuldu. Çan Belediyesine bağlı ekipler ilçenin farklı noktalarında temizlik çalışmaları yapıyor.