Çanakkale gündem haberi | Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi demirletildi Güncel Haberler Gelen Çanakkale haberine göre Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada makineleri arızalanan gemi, römorkör yardımıyla demirletildi. Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada makineleri arızalanan gemi, römorkör yardımıyla demirletildi. İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na boş olarak giden, 194 metre boyundaki Panama bayraklı "Phoenix Dawn" isimli gemi, Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-15" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirilirken gemi bulunduğu seperasyon bölgesine demir attı. Gemi daha sonra römorkör yardımıyla Şevketiye demir bölgesine götürülüp demirletildi. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Çanakkale Boğazı Phoenix İspanya Güncel Haberler

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