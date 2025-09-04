Çanakkale Gelibolu'da Anız Yangını Söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde anızda çıkan yangın, söndürüldü.

Karayokuş mevkisindeki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle evlere yaklaşan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.