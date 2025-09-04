Haberler

Çanakkale Gelibolu'da Anız Yangını Söndürüldü

Çanakkale Gelibolu'da Anız Yangını Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde karayokuş mevkisindeki anızda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde anızda çıkan yangın, söndürüldü.

Karayokuş mevkisindeki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle evlere yaklaşan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Goldman Sachs'tan altın için büyük tahmin: Ons 5 bin dolara çıkabilir

ABD'li dev bankadan altın için büyük tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günübirlik kiralanan evlere baskın! Sapıkların elinden böyle kurtardılar

Günübirlik eve baskın! Sapıkların elinden böyle kurtardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.