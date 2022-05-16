Çanakkale dolu yağışı etkili oldu - Haberler

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Çanakkale dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - İbrahim Çubuk - Güncel
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Çanakkale dolu yağışı etkili oldu Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde başlayan sağanak yağmurun ardından, nohut büyüklüğünde dolu yağdı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale dolu yağışı etkili oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde başlayan sağanak yağmurun ardından, nohut büyüklüğünde dolu yağdı.

Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bugün saat 15.30 sularında aniden bastıran yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. nohut büyüklüğünde yağan dolu, beldede bulunan tarım alanlarında ekili buğday ve çilek tarlalarında da hafif zarara yol açtı.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Güncel

Çanakkale, Güncel, Haberler

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