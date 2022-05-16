Çanakkale dolu yağışı etkili oldu - Haberler

Çanakkale dolu yağışı etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - İbrahim Çubuk - Güncel
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Çanakkale dolu yağışı etkili oldu Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde başlayan sağanak yağmurun ardından, nohut büyüklüğünde dolu yağdı.
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale dolu yağışı etkili oldu
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde başlayan sağanak yağmurun ardından, nohut büyüklüğünde dolu yağdı.
Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bugün saat 15.30 sularında aniden bastıran yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. nohut büyüklüğünde yağan dolu, beldede bulunan tarım alanlarında ekili buğday ve çilek tarlalarında da hafif zarara yol açtı.
İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Güncel