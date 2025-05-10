Çanakkale'deki Trafik Kazası İçin Soruşturma Başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."