Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınlarının aralıksız süren mücadeleler sonucunda "tamamen" kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.