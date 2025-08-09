Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınlarının aralıksız süren mücadeleler sonucunda "tamamen" kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası

İstanbul'da korkunç sabah! 1 saat arayla 2 intihar vakası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEİK'in iş dünyasını buluşturduğu programda oturma düzeni tepki çekti

DEİK'in gala yemeğinde iş adamlarına büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.