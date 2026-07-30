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Çanakkale’deki orman yangınında yanan alanlar dronla görüntülendi

Çanakkale’deki orman yangınında yanan alanlar dronla görüntülendi
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ÇANAKKALE’de dün merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan ve 6,5 saatte kontrol altına alınan yangından etkilenen alanlar dronla görüntülendi.

ÇANAKKALE'de dün merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan ve 6,5 saatte kontrol altına alınan yangından etkilenen alanlar dronla görüntülendi.

Merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan 6 helikopter, karadan 16 araöz, 5 dozer ve diğer araçlar müdahale etti. Saraycık köyü yakınlarında bulunan özel yaşlı bakım merkezi yoğun duman nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edildi.

6,5 SAATTE KONTROL ALTINDA

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın, dün saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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