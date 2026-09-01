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Bayramiç'teki Orman Yangınında 8 Hektar Zarar Gördü

Bayramiç'teki Orman Yangınında 8 Hektar Zarar Gördü
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında dün saat 16.00'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına 9 uçak, 10 helikopter, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel müdahale etti. Yangın, ekiplerin çabasıyla saat 23.00'te kontrol altına alındı ve 8 hektar orman alanı zarar gördü.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle 7 saatte kontrol altına alınan orman yangınında, 8 hektar alan zarar gördü.

Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan; 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan müdahale edildi. Ekiplerin çabasıyla dün saat 23.00 sıralarında kontrol altına alınan yangında 8 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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