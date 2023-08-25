Çanakkale'deki Orman Yangını, Üniversitenin Astrofizik Araştırma Merkezi ve Gözlemevi'ni Teğet Geçti

Çanakkale'de 4 bin 80 hektar alanı etkileyen orman yangını, Türkiye'nin en büyük teleskoplarından birinin de bulunduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi'ni, bir gün önce bahçesinde yapılan bakım çalışması sayesinde teğet geçti.

Çanakkale'de 22 Ağustos'ta merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan ve kısa sürede 15 kilometre alana yayılan yangın Ulupınar Gözlemevi'nin de yer aldığı Ulupınar köyüne kadar ulaştı.

Köy içinde ve çevresinde büyük zarara yol açan yangında, faaliyete geçtiği 2009 yılında Türkiye'nin en büyük teleskobu olan sistemlerin de yer aldığı değeri 1 milyon avroyu aşan cihazlar zarar görmedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ile yürüttükleri çalışma kapsamında 26 Ağustos'ta Ulupınar köyündeki gözlemevinde "Güney Marmara Çanakkale Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ni gerçekleştirmeyi planladıklarını, bu kapsamda 21 Ağustos Pazartesi günü iş makineleriyle etkili bir alan temizliği yaptıklarını söyledi.

Orman yangınında, otları ve yabancı maddeleri temizlemelerinin nimetini gördüklerini vurgulayan Erenoğlu, "Şükürler olsun ki yatırım maliyeti 1 milyon avronun üzerinde olan izleme ve teleskop sistemimiz, sıfır hasarla yangın felaketini atlattı. Bahçede bitki örtüsünde zararlar var. Bunlar yerine getirilebilecek yüzeysel zararlar. Yürüttüğümüz önlemlerle sıfır hasar ve maddi kayıpla gözlemevimizi kurtarmış olduk." dedi.

Erenoğlu, sadece meteoroloji istasyonunun sıcaktan etkilendiğini dile getirdi.

Gözlemevindeki teleskop ve diğer cihazların önemine işaret eden Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Yıl içinde eğitim ve AR-GE faaliyetleri var. Yakın gelecekte Kalkınma Ajansı destekli bilim merkezine çevirme projemiz var. Astronomi çok güzel ve popüler bir konu. AR-GE tarafını zaten saymıyorum, burayı bir merkeze çevireceğiz. Çok nitelikli izleme ve teleskop sistemlerimiz var. Hocalarımız, konusunda çok yetkin. Gözlemevimizin bahçesinin yeniden düzenlenmesi kapsamında Çanakkale Valiliği, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüştük. İŞKUR'dan Toplum Yararına Program'dan personel temini sağlayıp buranın temizlenmesi, peyzaj alanlarının düzenlenmesi, bölge iklimine ve bitki örtüsüne uygun yanıcı özelliği daha düşük ağaç tipleriyle yeniden ihya edilmesi konusunda çalışmamıza başladık."

"Araştırma merkezimizin hiçbir ekipmanı zarar görmedi"

Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Faruk Soydugan da Türkiye'de 10 üniversitede gözlemevinin bulunduğunu, en etkililerinden birinin ÇOMÜ Ulupınar Gözlemevi olduğunu belirtti.

Robotik özelliklisinin de aralarında olduğu 4 teleskopla bilimsel çalışmalar yaptıklarını bildiren Soydugan, araştırma merkezinde gece boyunca planlanmış gözlemlerin devam ettiğini aktardı.

Çanakkale'deki yangının gözlemevini teğet geçtiğini anlatan Soydugan, şunları kaydetti:

"Etkinlik hazırlığı ve ileriye dönük bir çalışma içindeydik. Aynı zamanda hafta sonu etkinlik planlaması içindeydik. Bunun ön hazırlığında bir çalışma yapılıyordu. Yangın faciası yaşandı. Bunun etkisini çok net olarak gördük. Çalışılan bölgelerde yangın ilerlemedi. Ekipmanımızın bulunduğu bölgenin yakınında yangın sönmüş oldu, bu şekilde atlatmış olduk. Araştırma merkezimizin hiçbir ekipmanı zarar görmedi."

Öte yandan, yarın yapılması planlanan gözlem etkinliğinin yangın dolayısıyla ertelendiği öğrenildi.