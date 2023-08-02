Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Karaköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve havadan destek verildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Bayramiç'e bağlı Karaköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman ekibi ile çevre belediyelerin itfaiyelerinin yanı sıra havadan da 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel

Çanakkale Bayramiç Karaköy Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title