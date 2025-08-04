Çanakkale'deki Orman Yangını Akli Dengesiz Şahislar Tarafından Çıkarıldı

1) ÇANAKKALE'DEKİ 1400 HEKTAR ALANIN ZARAR GÖRDÜĞÜ YANGINI AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN 2 KİŞİ ÇIKARMIŞ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 4 köyde etkili olan yangında 400 hektarı orman olmak üzere toplam 1400 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Öte yandan yangının akli dengeleri yerinde olmadığı tespit edilen M.Ö. (62) ve R.Ö. (75) tarafından çıkarıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü yakınlarında 15 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel sevk edildi. Ekipler, karadan ve havadan yangına müdahale etti. Yangında Naldöken köyünde, mezarlık, hayvan damları, tarım aletleri zarar gördü, samanlar yanarak küle döndü. Bazı hayvan damlarındaki küçükbaşlar öldü. Yangın nedeniyle Taşağıl, Tuzla, Naldöken ve Çamköy köyleri tedbiren boşaltıldı.

TARİHİ MEZARLAR ZARAR GÖRDÜ

İlçenin Tuzla köyünde yaşayan yaşlı bir kadının tahliyesine jandarma ekipleri yardım etti. Ekipler, yürüyemeyen kadını omuzlarına alarak evden çıkardı. Köydeki birçok hayvan damı, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri de zarar gördü. Köyde bulunan 1'inci Murat tarafından 659 yıl önce yaptırılan ve restorasyon aşamasındaki Murad Hüdavendigar Camii'nin bahçesinde bulunan tarihi mezarlar alevlerden zarar görürdü. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın 21 saat sonra kontrol altına alındı.

YANGINI AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN 2 KİŞİ ÇIKARMIŞ

Yangının ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yangını akli dengeleri yerinde olmadığı tespit edilen M.Ö. ve R.Ö. tarafından çıkarıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö. ve R.Ö. çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı. Öte yandan yangın nedeniyle 400 hektarı orman olmak üzere toplam 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.