Çanakkale'deki Kazada Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Açıklandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada iki ağır yaralı ile toplamda 21 yaralı bulunuyor.
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin isimleri belli oldu. Kazada ölenlerin kamyon şoförü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca ile otobüsün yolcuları Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt, Fatma Bektaş ve Aynur Kocabey olduğu öğrenildi.
Nazif Cemhan ŞEN- Erol GÜNGÖRDÜ/ EZİNE (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel