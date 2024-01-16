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Çanakkale'deki Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı

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Çanakkale'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. AVM'deki restoranlardan bazılarında hasar oluştu.

ÇANAKKALE'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. AVM'deki restoranlardan bazılarında hasar oluştu.

Biga ilçesindeki bir alışveriş merkezinde restoranların bulunduğu 3'üncü katta, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. AVM çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın paniğe neden olurken, ekipler şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Merdivenli araç ile yangının çıktığı kata ulaşan itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Restoranlardan bazılarında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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