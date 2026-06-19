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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Behram köyü yakınlarında çıkan yangın, havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behram köyü yakınlarında çıkan yangın, havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahale ile saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Eceabat ilçesi Behramlı köyü kırsalında zirai alanda başlayan yangına 5 helikopter, 2 uçak, 2 itfaiye, 23 arazöz ile müdahale edilmiştir. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kuvvetli rüzgarın etkisini gösterdiği bugünlerde vatandaşlarımızın özellikle zirai faaliyetlerinde dikkatli olması gerekmektedir" dedi.

Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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