Çanakkale'de orman yangını

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behram köyü yakınlarında çıkan yangın, havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahale ile saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Eceabat ilçesi Behramlı köyü kırsalında zirai alanda başlayan yangına 5 helikopter, 2 uçak, 2 itfaiye, 23 arazöz ile müdahale edilmiştir. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kuvvetli rüzgarın etkisini gösterdiği bugünlerde vatandaşlarımızın özellikle zirai faaliyetlerinde dikkatli olması gerekmektedir" dedi.

Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı