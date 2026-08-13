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Bozcaada'da Kaybolan Balıkçı Aranıyor

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Bozcaada'da zıpkınla balık avı için denize giren Uğur Savaş kayboldu. Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri; helikopter, bot, dalgıç ve dronlarla havadan, denizden ve su altında arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Bozcaada'da Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş'ı arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Savaş'ın bir an önce bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin destek verdiği ifade edilen açıklamada, arama faaliyetlerinin 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 dron, 2 dalış timi ve 9 dalgıç ile denizden, havadan ve su altında titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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