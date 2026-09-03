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Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Arıklı köyünde başlayan yangın, orman ve belediye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Arıklı köyündeki zeytinlik bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ayvacık Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yapıyor.

Kaynak: AA
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