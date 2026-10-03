Haberler

Çanakkale'de yurt inşaatında toprak kayması oldu, 2 yabancı işçi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de yurt inşaatında toprak kayması oldu, 2 yabancı işçi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesindeki öğrenci yurdunda altyapı çalışması sırasında toprak kayması oldu. Vücutlarının bir bölümü toprak altında kalan yabancı uyruklu 2 işçi kurtarılarak Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇANAKKALE'de, inşaatı devam eden öğrenci yurdunda altyapı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kayması sonucu, vücutlarının bir bölümü toprak altında kalan yabancı uyruklu 2 işçi kurtarıldı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi içerisinde, inşaat halinde olan öğrenci yurdunun önünde meydana geldi. Bölgede yapılan alt yapı çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Yaşanan olay sonucunda İran uyruklu Soheyl A. (33) ile Kioumars A.'nın (59) vücutlarının bir bölümü toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından ilk olarak Soheyl A. kurtarıldı. Daha sonra devam eden çalışmaların ardından saat 19.15 sıralarında Kioumars A. da topraktan bilinci açık olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı

Arda Güler Milli Takım kampından ayrıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahte belgeyle haksız vergi iadesi! 155 firmanın 31 milyar liralık işlemi ortaya çıktı, 31 kişi tutuklandı

Sahte belgeyle vergi iadesi oyunu! 31 milyarlık çark çökertildi
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var

Ferhat Gündoğdu'nun nasıl tehdit ettiğini anlattı
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi

Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum

Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor

Ne yaptın Barış Alper! Dünyaya madara olduk
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu