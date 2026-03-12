Haberler

Çanakkale'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 23 kaçak göçmen yakalandı ve insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan 3 organizatör tutuklandı. Operasyonda çeşitli malzemelere de el konuldu.

ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 23 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 23 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda insan kaçakçılığında kullandığı değerlendirilen 1 taksi, 4 can simidi, 4 can yeleği ve 2 el hava pompasına el konuldu. Yakalanan kaçak göçmenler işlemler için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Haber - Kamera: İpek YAVAŞ / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler