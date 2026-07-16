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Çanakkale'de yapay zeka destekli Akıllı Kavşak ve Trafik Yönetim Sistemi hayata geçirildi

Çanakkale'de yapay zeka destekli Akıllı Kavşak ve Trafik Yönetim Sistemi hayata geçirildi
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Çanakkale'de hayata geçirilen yapay zeka destekli 'Akıllı Kavşak ve Trafik Yönetim Sistemi' ile kent içi ulaşımın daha güvenli, hızlı ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında 10 kavşakta sinyal süreleri optimize edilirken, bazı güzergahlarda seyahat süreleri yarı yarıya azaldı.

Çanakkale'de hayata geçirilen yapay zeka destekli "Akıllı Kavşak ve Trafik Yönetim Sistemi" ile kent içi ulaşımın daha güvenli, daha hızlı ve daha akıcı hale getirilmesi planlandı.

Projenin lansman tanıtımı Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Baro Başkanı Ardahan Dikme, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ile proje ortakları katıldı.

Çanakkale Belediyesi, Türk Telekom ve ISSD Bilişim işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 10 kavşakta sinyal sürelerinin optimize edildiği, kentteki 4 kavşakta koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Yapılan çalışmayla bazı güzergahlarda seyahat süreleri yarı yarıya azaltılırken kavşaklardaki kuyruk uzunluklarda yüzde 88'e varan iyileşme sağlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
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