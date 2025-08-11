Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı, Uçuşlar Normale Döndü

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından, hava trafiği normale döndü. Vali Ömer Toraman, Çanakkale Havaalanı'nın tekrar uçuşlara açıldığını açıkladı. Yangın sırasında kurtarılan kaplumbağa ve yavru köpek dikkat çekti.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale sürdürülüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. 19.30 itibariyle Çanakkale Havaalanı uçuş trafiğine açılmıştır. Yangın riski sebebiyle tedbiren tahliye edilen vatandaşlarımızdan, riski ortadan kalkanlar evlerine geri dönüyor. Diğer vatandaşlarımızı KYK yurtlarında misafir ediyoruz" dedi.

Yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
